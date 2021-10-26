Сотрудники российской полиции потребовали от адвоката Эдема Семедляева раздеться, чтобы найти на его теле "татуировки экстремистского содержания". Когда он отказался, на него был составлен протокол за неповиновение законному требованию полицейского. Об этом сообщает редакция Крым.Реалии.

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Инцидент произошёл накануне днём в Симферополе в аннексированном Крыму возле отдела полиции "Центральный", передаёт редакция со ссылкой на коллегу Семедляева, Назима Шейхмамбетова. Адвокат приехал туда для оказания юридической помощи задержанным крымским татарам.

Сотрудник Главного управления МВД по противодействия экстремизму Руслан Шамбазов отвёл адвоката в отдельное помещение, где, в присутствии сослуживца и двух непредставившихся мужчин, потребовал от него раздеться. Семедляев отметил, что обнажаться перед мужчинами ему запрещает его религия, ислам, и отказался это делать. После этого на него был составлен протокол.

Адвокат обратился с жалобой в Адвокатскую палату Крыма и попросил перенаправить его жалобу в Федеральную палату России. Реакции палаты пока что не последовало, обращает внимание Крым.Реалии.