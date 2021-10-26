Сотрудники российской полиции потребовали от адвоката Эдема Семедляева раздеться, чтобы найти на его теле "татуировки экстремистского содержания". Когда он отказался, на него был составлен протокол за неповиновение законному требованию полицейского. Об этом сообщает редакция Крым.Реалии.
Инцидент произошёл накануне днём в Симферополе в аннексированном Крыму возле отдела полиции "Центральный", передаёт редакция со ссылкой на коллегу Семедляева, Назима Шейхмамбетова. Адвокат приехал туда для оказания юридической помощи задержанным крымским татарам.
Сотрудник Главного управления МВД по противодействия экстремизму Руслан Шамбазов отвёл адвоката в отдельное помещение, где, в присутствии сослуживца и двух непредставившихся мужчин, потребовал от него раздеться. Семедляев отметил, что обнажаться перед мужчинами ему запрещает его религия, ислам, и отказался это делать. После этого на него был составлен протокол.
Адвокат обратился с жалобой в Адвокатскую палату Крыма и попросил перенаправить его жалобу в Федеральную палату России. Реакции палаты пока что не последовало, обращает внимание Крым.Реалии.
- Инцидент с Семедляевым произошёл после того, как российские полицейские в понедельник задержали более 20 человек, которые собрались у здания Крымского гарнизонного военного суда. Там проходит суд против троих крымских татар, обвиняемых в терроризме.
- Российские власти считают Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева членами исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Она запрещена в России и признана террористической. Но легальна на Украине, частью которой, согласно позиции мирового сообщества, официально является Крым.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.