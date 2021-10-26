В Севастополе закончились места в больницах для пациентов с COVID-19

В Севастополе закончились места в больницах из-за переизбытка пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом заявил глава российской администрации города Михаил Развожаев. Несмотря на экстремальную ситуацию с коронавирусом в аннексированном Крыму, власти ожидают притока туриста из России во время длинных выходных в начале октября.

По словам Развожаева, который выступал в эфире канала Россия-24, эпидемиологическая ситуация в городе худшая за всё время пандемии. По его словам, свободными в городе остались пять процентов коек и власти могут увеличить их число только на 200. Неизвестно, включены ли в эту оценку военные больницы.

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Российские власти отчитываются о наихудших показателях заболеваемости и смертности COVID-19 с начала пандемии. За 26 дня октября суточный максимум смертности от коронавирусной инфекции в стране обновился 17 раз. По состоянию на утро 26 октября за сутки скончались 1106 пациентов с коронавирусом. В 85 регионах с учётом Крыма выявлены 36 446 случаев заражения. Официальная смертность, по данным оперативного штаба, составляет 232 775 человек.

Росстат отчитывался о 400 тысячах смертей ещё в августе. Независимые демографы считают, что оценка оперативного штаба исторически занижается в три раза, что даёт возможность предположить, что всего за время пандемии умерли почти 700 тысяч человек.

В ряде регионов России объявлены локдауны. Несмотря на это в Крыму и Краснодарском крае власти ожидают притока туристов, которые планируют прибыть туда в первую неделю ноября, объявленную в России выходной неделей.

Накануне Развозжаев сообщил на совещании, что на въезде в город будут установлены блокпосты. Там будут проверяться сертификаты о вакцинации приезжающих на отдых россиян.