Сотрудники полиции пришли в номер к фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну в отеле в Тверской области в ночь на 28 августа. Полицейские провели в номере следственные действия. Об этом сообщают издание "База", агентство "Интерфакс" и региональный телеграм-канал "Инсайд 69".

В связи с чем были проведены следственные действия и в чём заключались — не сообщается. Известно, что музыканту было вручено предписание об ограничениях, которые распространяются на его концерт в Тверской области. 29 августа Линдеманн должен выступить на местном фестивале, организованном предпринимателем, баллотирующимся в региональный парламент.

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В середине августа Санкт-Петербургский государственный музей "Эрмитаж" обвинил Линдеманна в незаконной продаже цифровых изображений коллекции музея. Утверждадлось, что музей может обратиться по этому делу в суд. Однако о подаче иска до сих пор не сообщалось.

Источник "Интерфакса" сообщил, что во время ночного визита полиция завела административное дело в отношении продюсера фронтмена Rammstein Анара Рейбанда. Он заподозрен в нарушении миграционного режима и может быть депортирован из страны. Утверждается, что Рейнбанд организовывал концерты своего клиента, хотя въехал в страну как турист.

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Итоги предпоследней недели августа — в видеовыпуске новостей Радио Свобода.