Полицейских без прививки не будут повышать и давать отпуск

Сотрудников МВД, которые не прививались от COVID-19 последние полгода, не будут повышать по службе и отпускать в отпуск летом. Это следует из внутреннего документа ведомства, опубликованного МБХ.Сибирь.

Согласно документу за подписью главы МВД России Владимира Колокольцева (впервые был размещен в паблике "Омбудсмен полиции" ВКонтакте), отсутствие у сотрудников вакцинации в течение последних 6 месяцев любой из сертифицированных в России вакцин станет препятствием при "перемещении на вышестоящие должности, включении в кадровый резерв, в график отпусков на летний период", а также при назначении разовых премий.

При этом руководителей подразделений МВД, где вакцинировались 100 процентов подчиненных, глава ведомства предлагает поощрить "в пределах доведенного фонда денежного довольствия".

Чиновники в России изобретают самые разные способы,чтобы убедить население пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Так, в Красноярском крае в одном из районов, где недавно ввели режим черного неба из-за грязного воздуха, власти на этой неделе пообещали разыграть машину дров среди тех, кто сделал прививку от COVID-19.

В ноябре 2021 года в одном из районов Хабаровского края среди привитых от COVID-19 провели розыгрыш призов, самым ценным из которых были три тонны угля, а жителям другого района Красноярского края обещали дарить по коробке конфет за прививку. В прошлом году правительство России объявляло о розыгрыше 100 тысяч рублей среди привитых граждан.

В России вакцинирована лишь половина населения. Эксперты связывают провал вакцинации с недоверием россиян к власти и принудительным мерам.