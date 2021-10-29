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Полицейским, избившим прохожего до смерти, дали до 9 лет колонии

Суд в подмосковном Орехово-Зуеве приговорил трёх оперуполномоченных полиции к заключению в колонии строго режима по обвинению в избиении до смерти прохожего. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Суд приговорил Дмитрия Блинова к девяти годам лишения свободы, Олега Шишканова — к семи годам лишения свободы, Павла Попова — к восьми годам лишения свободы. С них также взыскали компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Инцидент произошёл в апреле 2019 года в Московской области. Как сообщалось, полицейские увидели Юнусилау на улице и стали приставать к нему, издеваясь над его внешностью. Он попытался уйти от них и попросить о помощи, но был избит и через неделю умер в больнице.

После задержания полицейские предоставили положительные характеристики с работы, — передавало РИА "Новости".

Убитым оказался 46-лет Сулли Юнусилау — отец двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау, передаёт Кавказ.Реалии.

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