Полицейским запретили выезд из России в период мобилизации

Российским полицейским запретили выезжать из страны в период мобилизации. Об этом сообщает интернет-издание Ленинградской области 47news.ru и издание "База". Два источника в МВД подтвердили информацию Ассоциации туроператоров России .

По сведениям ленинградского портала, выезжать полицейским за рубеж запретил своим распоряжением глава МВД Владимир Колокольцев. Запрет не действует, если билеты были куплены до 21 сентября – дня объявления мобилизации в России. По информации "Базы", распоряжение было подписано 23 сентября.

Также по сведениям "Базы", одной сотруднице МВД отказали в выезде из России, хотя она приобрела билеты до объявления мобилизации. Кроме того, полицейские, имеющие доступ к государственной тайне, должны сдать свои заграничные паспорта.