Полицейским запретили выезд из России в период мобилизации

Российским полицейским запретили выезжать из страны в период мобилизации. Об этом сообщает интернет-издание Ленинградской области 47news.ru и издание "База". Два источника в МВД подтвердили информацию Ассоциации туроператоров России .
По сведениям ленинградского портала, выезжать полицейским за рубеж запретил своим распоряжением глава МВД Владимир Колокольцев. Запрет не действует, если билеты были куплены до 21 сентября – дня объявления мобилизации в России. По информации "Базы", распоряжение было подписано 23 сентября.
Также по сведениям "Базы", одной сотруднице МВД отказали в выезде из России, хотя она приобрела билеты до объявления мобилизации. Кроме того, полицейские, имеющие доступ к государственной тайне, должны сдать свои заграничные паспорта.
- Ранее сотрудникам правоохранительных органов можно было выезжать в 13 стран, в том числе в страны СНГ, Турцию, Таиланд, Вьетнам, Кубу и Китай, а также в частично признанные Абхазию и Южную Осетию. Среди полицейских популярностью пользовались Турция и Таиланд, отмечает 47news.ru.
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