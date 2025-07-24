Полицейский признал вину по делу о взятках от журналистов Baza

Замоскворецкий суд Москвы в четверг отправил в СИЗО до 20 сентября полицейского Александра Селиванова, которого обвинили в получении взятки от журналистов интернет-издания Baza. Об этом сообщает "Коммерсант". Сообщается, что полицейский из Белгородской области признал вину.

Накануне по делу о даче взяток сотрудникам правоохранительных органов из трёх регионов России были арестованы главный редактор и продюсер Baza. Они вину не признали.

Старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 Белгорода Александр Селиванов, как утверждается, признал, что за деньги передавал журналистам информацию. Дело на оперативника завели по статьям о превышении должностных полномочий и взятке. В материалах дела упоминается три эпизода на общую сумму 137 тысяч рублей.

На заседании Селиванов просил не избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы, ссылаясь на семейные обстоятельства. Он также отметил, что ожидает увольнения в ближайшие дни.

Замоскворецкий суд должен избрать меру пресечения ещё двум полицейским по этому же делу.

Главный редактор Baza Глеб Трифонов был задержан утром 22 июля, в его квартире прошёл обыск. Ему угрожали избиением, сообщило издание, полицейские требовали от него дать им доступ к телефону. К нему допустили адвоката только через 14 часов после задержания. Поздно вечером в среду Замоскворецкий суд аркестовал на два месяца ещё одну подозреваемую по делу, сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову.

"База" запущена в 2019 году, издание специализируется на оперативной хронике, большая часть его материалов основана на анонимных источниках в силовых структурах. Редакция выпускает материалы в телеграм-канале, на него подписаны 1,6 миллиона аккаунтов.



