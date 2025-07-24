Кремлю нужна "База"

Замоскворецкий суд Москвы арестовал главного редактора Telegram-канала Bazа Глеба Трифонова. Его обвиняют в даче взяток сотрудникам полиции. Утверждается, что журналист покупал у полицейских криминальные сводки. По версии СК, полицейские в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях передавали служебные данные, они затем публиковались в телеграм-канале.

Адвокат Трифонова заявил, что у следствия нет "никаких доказательств". Сам Глеб Трифонов свою вину не признаёт.

Baza со ссылкой на соседку Трифонова сообщила, что силовики во время задержания требовали пароль от телефона и угрожали главреду пытками.

Дело, как сообщает Baza, связано с тем, что 12 июля 2023 года в их Telegram-канале сообщили о задержании главы управления уголовного розыска МВД Красноярского края по подозрению в коррупции.

До 20 сентября арестовали и продюсера Telegram-канала Татьяну Лукьянову.

Поручительства за Трифонова подписали десятки человек. "Медиазона" указывает, что среди них основатель холдинга "Осторожно, медиа" Ксения Собчак.

В июне по аналогичному делу о покупке информации у полиции арестовали редактора уральского новостного сайта Ura.ru Дениса Аллоярова. 23 июля задержали регионального редактора издания Игоря Сергеева, его допросили в качестве свидетеля. Редакция сообщает, что на журналистов оказывают давление ФСБ и следователь и требуют дать показания на коллег.

О разгроме издания Baza и о том, почему власть так резко взялась за подобные СМИ, — говорим в программе "Лицом к событию" с журналистами Максимом Гликиным и Ильёй Рождественским.



