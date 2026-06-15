Полиция Армении освободила из‑под стражи математика Вербицкого

Математик, создатель блог-платформы lj.rossia.org Михаил Вербицкий, задержанный в аэропорту Еревана в субботу в связи с тем, что российские власти объявили его в розыск, освобожден из-под стражи. Об этом сообщает Армянская служба Радио Свобода со ссылкой на адвоката Ваче Симоняна.



Как пояснил защитник, Вербицкого освободили потому, что российская сторона в установленный срок не направила в прокуратуру Армении формальный запрос на экстрадицию.



Сам математик рассказал, что у него есть билет в Израиль, но он по-прежнему не может покинуть Армению, так как остаётся в базе розыска.

"Меня арестовали прямо в аэропорту, надели наручники и отвели за решётку в центр содержания под стражей. Сначала ничего не говорили, потом объявили, что перевезут в Россию. Меня арестовали, потому что Россия меня разыскивала. Я знал об этом, но не предполагал, что меня арестуют, если я приеду в Армению. Я слышал много хорошего об Армении. Это было неожиданно, потому что там разыскивают многих американских и английских журналистов и писателей. Я не ожидал, что они приедут в Армению. Их арестуют?" – рассказал Вербицкий о своем задержании.



Математика задержали 12 июня в аэропорту Еревана, куда он прилетел из Польши.

Михаил Вербицкий получил известность в 2000-е годы как деятель русскоязычного сегмента интернета. Вёл популярный блог в "Живом журнале" под ником tiphareth, впоследствии создал собственную платформу для блогов – lj.rossia.org, так называемый "тифаретник".

В 2015 году Вербицкий уехал из России после того, как стал свидетелем по делу публициста Бориса Стомахина, которого обвиняли в возбуждении религиозной ненависти, призывах к экстремизму и оправдании терроризма. В 2023 году математик рассказывал "Холоду", что живет в Рио-де-Жанейро и преподает в бразильском Институте чистой и прикладной математики (IMPA).

В своём блоге математик резко критикует российские власти, выступает против войны с Украиной.

В 2024 году против Вербицкого возбудили в России уголовное дело по статье об оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности. Причиной, предположительно, могли стать его высказывания в поддержку Украины и сомнения в правильном ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле". Он был объявлен в розыск.

В Армении и ранее сообщалось о случаях задержания российских и белорусских граждан, объявленных в их странах в розыск по политическим статьям. Однако неизвестно о случаях, когда эти задержания приводили бы к экстрадиции людей в Россию. Как правило, на каком-то из этапов рассмотрения дела людей отпускают из-под стражи, они получают возможность покинуть Армению.



