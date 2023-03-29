Полиция объявила в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

Российское министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову. Информацию об этом в разыскной базе обнаружила "Медиазона".
В базе МВД не указывают, за что разыскиваются подозреваемые. Однако весной стало известно, что против Толоконниковой возбуждено дело об оскорблении чувств верующих.
Сообщалось, что поводом для послужили публикации в социальных сетях, какие именно — не уточняется. В рамках расследования было проведена серия обысков. По вменённой статье Толоконниковой грозит до года лишения свободы. Она живёт в США.
- Уголовное наказание по статье об оскорблении чувств верующих было добавлено в российское законодательство после дела Pussy Riot. В 2012 году три участницы группы, Толоконникова, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич, были осуждены по статье о хулиганстве за акцию в православном соборе Христа Спасителя в Москве. Они имитировали там музыкальное выступление, на видеозапись в интернете была наложена песня "Богородица, Путина прогони".
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