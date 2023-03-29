Полиция объявила в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

Российское министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову. Информацию об этом в разыскной базе обнаружила "Медиазона".

В базе МВД не указывают, за что разыскиваются подозреваемые. Однако весной стало известно, что против Толоконниковой возбуждено дело об оскорблении чувств верующих.

Сообщалось, что поводом для послужили публикации в социальных сетях, какие именно — не уточняется. В рамках расследования было проведена серия обысков. По вменённой статье Толоконниковой грозит до года лишения свободы. Она живёт в США.