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Против участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой возбудили уголовное дело

Архивное фото

Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих в отношении основательницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой.

Поводом послужили публикации в социальных сетях. В рамках уголовного дела проведена серия обысков, сообщил в телеграме глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Другие подробности не сообщаются. По вменённой статье Толоконниковой грозит до года лишения свободы. Она живёт в США и дело на момент публикации не комментировала.

  • Уголовное наказание по статье об оскорблении чувств верующих было добавлено в российское законодательство после дела Pussy Riot. В 2012 году три участницы группы, Толоконникова, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич, были осуждены по статье о хулигантсве за короткую акцию в православном соборе Христа Спасителя в Москве. Тогда несколько участник группы в балаклавах имитировали музыкальное выступление в храме, в интернете на видеозапись была наложена песня "Богородица, Путина прогони".

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