Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих в отношении основательницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой.

Поводом послужили публикации в социальных сетях. В рамках уголовного дела проведена серия обысков, сообщил в телеграме глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Другие подробности не сообщаются. По вменённой статье Толоконниковой грозит до года лишения свободы. Она живёт в США и дело на момент публикации не комментировала.