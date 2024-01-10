Полиция Польши задержала экс-главу МВД в президентском дворце

Вечером 9 января польская полиция задержала бывшего главу МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. Задержание произошло в президентском дворце, куда их пригласил президент Польши Анджей Дуда.

Суд постановил арестовать Каминьского и Вонсика накануне по делу о превышении полномочий в 2007 году. Дуда амнистировал их в 2015 году, однако в декабре прошлого года суд отменил его решение и приговорил бывших руководителей МВД к двум годам лишения свободы.

Во дворце Каминьский и Вонсик пробыли несколько часов, после чего полиция вошла в здание и задержала их. В этот момент Дуды во дворце не было: он встречался с ними утром и, как утверждает канцелярия президента, должен был продолжить встречу вечером.

"Достоинство польского государства, достоинство тех, кого помиловал президент, было попрано", говорится в сообщении канцелярии. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент препятствует правосудию, укрывая преступников, и процитировал соответствующую уголовную статью.

После задержания Каминьского и Вонсика около 300 человек вышли к президентскому дворцу и к отделению полиции в знак протеста. К акции присоединились и депутаты Сейма от партии "Право и справедливость" – бывшие коллеги Каминьского и Вонсика (они стали депутатами в октябре 2023 года, вскоре суд лишил их мандатов).

После ареста Каминьский объявил голодовку. "Я расцениваю осуждение меня за борьбу с коррупцией и незаконное лишение меня места в парламенте как акт политической мести", – заявил он.

Associated Press называет произошедшее "эскалацией противостояния" между нынешним более левым правительством Туска, занявшего пост премьер-министра в декабре 2023 года, и прошлым правым правительством "Права и справедливости", в которой состоит президент Дуда. Тот предупреждал, что будет делать всё возможное, чтобы противостоять новому правительству, отмечает агентство.