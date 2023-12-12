Скандал в Сейме Польши. Депутат от крайне правых загасил ханукию

В Польше во вторник произошёл скандальный инцидент с участием крайне правого депутата от партии "Конфедерация свободы и независимости" Гжегожа Брауна.

Он схватил в руки огнетушитель и с его помощью погасил свечи на ханукии - светильнике, который используется в течение восьми дней еврейского праздника Ханука. В этой связи, как пишет The Guardian, были сорваны парламентские процедуры перед запланированным голосованием о доверии новому правительству во главе с Дональдом Туском.

Сам Туск назвал инцидент "позорным". "Это неприемлемо, это не может повториться", - сказал он. Спикер парламента Шимон Головня, также осудивший действия Брауна, подчеркнул, что в Сейме нет места антисемитизму и ксенофобии. Головня также сказал, что рассмотрением действий Брауна займется прокуратура.

The Guardian отмечает, что депутаты Сейма объявили о паузе в работе, чтобы разобраться с произошедшим.

Ультраправый депутат уже попадал в похожий скандал. В прошлом он говорил, что существует заговор с целью "превратить Польшу в еврейское государство", пишет MIGNews. В начале июня Гжегож Браун сорвал выступление учёного из Канады о Холокосте Яна Грабовского в Немецком историческом институте в Варшаве. Тогда Браун говорил, что "защищает польскую нацию от провокационных атак на исторически чувствительные темы", писала "Немецкая волна".