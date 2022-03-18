Полиция пришла с обыском к лидеру псковского "Яблока" Льву Шлосбергу

В Пскове полиция пришла с обыском в квартиру лидера местного отделения партии "Яблоко" Льва Шлосберга.

Как рассказали "Новой газете" в пресс-службе партии, рано утром в квартиру политика ворвался ОМОН. Самого Шлосберга дома в этот момент не было, его жена не выходит на связь. Связаться со Шлосбергом изданию не удалось.

Обыски также проходят в квартирах других псковских активистов, в частности, у членов регионального совета Псковского "Яблока" Николая Кузьмина и его родителей, у Екатерины Новиковой. Полиция пришла и к журналистам Светлане Прокопьевой и главному редактору "Псковской губернии" Денису Камалягину. В ходе обысков полицейские изымают технику.

В партии "Яблоко" полагают, что обыски проводятся в рамках одного уголовного дела, связанного с "клеветой" на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Поводом для них стала жалоба на одну из публикаций телеграм-канала "Гремячая башня", в котором авторы высказались о Ведерникове, отмечает глава "Агоры" Павел Чиков.

В "Яблоке" заявляют о давлении на активистов в связи с их антивоенной позицией. "Где-то полиция этого не скрывает, а где-то придумывает другие поводы изъять технику и запугать", — отметили в партии.

5 марта следственные действия прошли в офисе псковского "Яблока", тогда полиция изъяла всю технику, в том числе 10 компьютеров в рамках административного дела по статье о "дискредитации" использования Вооруженных Сил России.