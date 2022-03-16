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Путин назвал "национал-предателями" граждан, ориентирующихся на Запад

Президент России Владимир Путин назвал "национал-предателями" тех, кто ориентируется на западный образ жизни. По словам главы государства, ставку на таких граждан делает "Запад, пытаясь навредить стране. К людям, просто тратящим деньги за границей, у него вопросов нет.

Выступая на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов Путин вновь раскритиковал западные страны заявив, что те пытаются "отменить" Россию. Страну, по его словам, пытаются "отправить за Можай", "превратить в слабую, зависимую" и, "в лучшем для них варианте," расчленить.

В этом, заявляет он, западные страны будут делать ставку на "пятую колонну". "Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей, по своей сути, ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией", - цитирует его государственное агентство ТАСС.

За время президентсва Владимира Путина в России был принят ряд репрессивных законов, ограничивающих гражданские права жителей России. Некоммерческие организации и СМИ, у которых могут быть найдены следы иностранного финансирования, признаюся "иностранными агентами", за ряд нарушений законов об организации или участии в протестных акциях была введена уголовная ответственность.

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