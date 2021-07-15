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Полиция сняла плакат с убитыми журналистами и правозащитниками с будки в Санкт-Петербурге

Полиция в Санкт-Петербурге сняла с трансформаторной будки в Пушкарском саду в центре города плакат с изображением журналистов, политиков и правозащитников, убитых в России. Об этом сообщает ЗакС.ру.

Плакат с изображением адвоката Станислава Маркелова, журналистов Анны Политковской и Анастасии Бабуровой, правозащитником Натальей Эстемировой и политиком Борисом Немцовым появился на будке в ночь на 15 июля, в годовщину убийства Эстемировой. Авторы изображения неизвестны.

На том же здании в апреле был размещён мурал с Алексеем Навальным. Он был закрашен через несколько часов.

В этот раз плакат провисел не менее 4 часов. Корреспондент ЗакС.Ру обнаружил его около 5 часов утра. Сотрудники полиции приехали в сад ориентировочно в 8:50. Через несколько минут подошли еще трое человек в гражданском, которые отказались представиться. Они сняли баннер, передали его полицейским, и те его увезли.

Позже на место приехали полицейские оформлять протокол досмотра, но досматривать уже было нечего, передаёт корреспондент "ЗакСа".

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