Полиция Украины возбудила второе дело в отношении Алексея Арестовича

Полиция Украины возбудила второе уголовное дело в отношении бывшего советника офиса президента Алексея Арестовича.
В заявлении полиции имя Арестовича не упоминается. Агентство УНИАН сообщает, что речь идёт о конфликте между Арестовичем и депутатом Верховной Рады Натальей Пипой. Летом Пипа сделала замечание подростку из Одессы, который исполнял на улице во Львове песни Виктора Цоя на русском языке. Музыкант в ответ начал оскорблять Пипу, после чего она обратилась в полицию.
Вскоре после конфликта Арестович обратился в госбюро расследований Украины и обвинил Пипу в разжигании межнациональной розни. После этого около 30 депутатов обратились в полицию с заявлением на Арестовича в связи с ложным сообщением об уголовном преступлении.
Арестович сообщение полиции пока не комментировал.
Ранее с заявлением на Арестовича в полицию обратилась депутат Верховной Рады Инна Совсун. Поводом стало видео, в котором экс-советник нелицеприятно отозвался о женщинах. По мнению Совсун, Арестович нарушил статью Уголовного кодекса Украины о распространении нетерпимости и дискриминации. Бывший советник украинского президента все обвинения отверг.
По последним данным, Арестович находится за границей.
- Алексей Арестович ушёл в отставку с поста советника президента в январе. По опросам, он входил в тройку самых популярных политиков Украины: впереди него были только президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный.
- Перед отставкой в эфире ютьюб-канала Фейгин Live Арестович заявил, что российская ракета, уничтожившая подъезд жилого дома в Днепре, в результате чего погибли десятки людей, упала на дом потому, что была сбита украинской системой ПВО.
- Представители Минобороны Украины это опровергли: по их утверждению, имело место прямое попадание ракеты. В Верховной раде потребовали уволить Арестовича, заявив, что его действия вредят стране. Арестович сначала извинился за сказанные в эфире слова, сославшись на усталость, но затем отозвал извинения.
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