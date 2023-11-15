В Украине возбудили уголовное дело против экс-депутата Фарион

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против филолога и бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Ранее она заявила, что "категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами". Это вызвало волну возмущения в украинском обществе.

Кроме того, Фарион опубликовала письмо от студента в аннексированном Крыму – в публикации были указаны его имя, фамилия и другие персональные данные. По мнению СБУ, это стало основанием для преследования студента со стороны российских спецслужб. Недавно было опубликовано видео с его – очевидно, вынужденными – извинениями.

Уголовное дело против Фарион возбуждено по четырем статьям: нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности; оскорбление чести и достоинства военнослужащего; нарушение тайны переписки; нарушение неприкосновенности частной жизни.

Сообщается, что СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Фарион.