В Украине возбудили уголовное дело против экс-депутата Фарион

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против филолога и бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Ранее она заявила, что "категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами". Это вызвало волну возмущения в украинском обществе.
Кроме того, Фарион опубликовала письмо от студента в аннексированном Крыму – в публикации были указаны его имя, фамилия и другие персональные данные. По мнению СБУ, это стало основанием для преследования студента со стороны российских спецслужб. Недавно было опубликовано видео с его – очевидно, вынужденными – извинениями.
Уголовное дело против Фарион возбуждено по четырем статьям: нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности; оскорбление чести и достоинства военнослужащего; нарушение тайны переписки; нарушение неприкосновенности частной жизни.
Сообщается, что СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Фарион.
- После задержания студента из Крыма Фарион заявила о "провокациях" ФСБ России. Она считает, что студент, который в письме заявил о недопустимости использования русского языка в рядах ВСУ, должен был знать об "опасности подписываться собственной фамилией". Также языковед заявила о намерении обратиться в СБУ из-за обвинений и угроз в ее адрес.
- 14 ноября несколько десятков студентов вышли на протест возле главного корпуса университета "Львовская политехника" с требованием уволить Ирину Фарион, которая является профессором кафедры украинского языка. В руках студенты держали плакаты с лозунгами "Университет несет ответственность за унижение украинских военных со стороны преподавателей", "Фарион прочь из политеха".
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