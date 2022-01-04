Полиция в Казахстане задержала журналиста Радио Свобода

Полиция в Алма-Ате задержала исполняющего обязанности руководителя городского бюро Казахской службы Радио Свобода Касыма Аманжола. Он вёл съёмку протестов в районе рынка "Жетысу" ("Семиречье") на северо-востоке города.

Аманжола посадили в машину и увезли в Медеуский районный отдел полиции несмотря на предъявленное журналистское удостоверение. Он был освобождён примерно через два часа, — передаёт Казахская служба РС.

В Казахстане со 2 января продолжаются акции протестов против повышения цен на газ. Протесты начались в городе нефтяников Жанаозене рядом с Каспийским морем. На улицу вышли сотни местных жителей. Ночь они провели на городской площади, 3 января там собралось уже свыше тысячи человек.

Участников протестов поддержали в нескольких городах страны, задержаны около 100 человек. В Алма-Ате сообщалось о задержании около 20 человек. В городе была перекрыта центральная площадь — туда не пускают пешеходов и автотранспорт, выставлено полицейское оцепление, сообщалось о перебоях в работе интернета.

В отделении полиции, куда был доставлен Аманжол, он видел около 30 человек, задержанных за выступление в поддержку жителей Жанаозена. Полиция допрашивает их, рассказал он.