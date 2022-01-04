В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого повышения стоимости топлива провели ночь на вторник на площадях.

Как сообщает Радио Азаттык - Казахская служба Радио Свобода - в Актау протестующие установили палатки и юрту. В город прибыли также жители соседних регионов, в том числе городов Актобе и Уральск.

Днём 3 января на площади в Актау, по оценкам очевидцев, находились несколько тысяч человек. К ним прибыл аким (глава) региона, однако не смог убедить их разойтись. Протестующие призвали призвали к отставке действующего правительства. Требования снизить стоимость сжиженного газа расширились: участники акции потребовали также искоренения коррупции и кумовства, строительства фабрик и заводов, сокращения безработицы.

На опубликованных в социальных сетях видео видно, как сотни людей на площади в Актау скандируют "Шал, кет!" ("Старик, уходи!"). Этот лозунг звучит на многих протестных акциях, участники которых выступают с требованием ухода бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики.

По словам активистов, на площади в Актау в радиусе около двух километров был недоступен мобильный интернет. В социальных сетях ранее распространилась информация, что в Актау были направлены два самолета с военными из соседних регионов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне разместил твит-сообщение о том, что в Актау приступила к работе правительственная комиссия, и демонстранты "должны проявить ответственность и готовность к диалогу".

Протесты начались несколько дней назад в городе нефтяников Жанаозене - после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. В Жанаозене, по словам местных активистов, на площади утром во вторник находились около двух тысяч протестующих. Люди ночью поочередно выступали на митинге, во время которого говорили, что "несправедливо, что люди вынуждены требовать доступности газа в богатой углеводородами стране"

Участников акций протеста в Актау и Жанаозене поддержали в других городах Казахстана. Около 20 человек были задержаны в Алматы. В Астане были задержаны три человека. Более 10 человек задержали в Шымкенте. Акции протеста прошли в Актобе, Уральске и ряде других городов.