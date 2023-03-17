ОМОН в Москве пришёл в бары после сообщений о "спонсировании ВСУ"

В московские бары La Virgen Taqueria и Underdog пришли полицейские. По их словам, визит связан с сообщениями о спонсировании вооружённых сил Украины.

Задержаны около 40 человек. Их увезли в отдел полиции по Басманному району. К задержанным не пускали адвокатов. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на очевидцев.

Через некоторое время задержанных по одному стали отпускать из отдела. По словам одного из них, полицейские проверяли подписки в телеграме. Телеграм-канал "Первый отдел" пишет, что к опросу в отделе полиции были привлечены сотрудники ФСБ.

Underdog на своей странице в инстаграме сообщил, что бар закрыт на неопределенное время по требованию полиции. La Virgen, не уточнив причины, написал, что не будет работать в пятницу и всю субботу.

По информации телеграм-канала "Сота", около десяти вечера полиция уехала из Underdog. При этом одну из посетительниц полицейские заставили написать на двери "Z — за Россию". В самом помещении включили песни Shaman, "Любэ", а также "Синий платочек" и "Хей, ой, да конь мой вороной".

Очевидцы рассказали, что у полиции с собой были кувалды и электрошокеры. Сотрудник Underdog рассказал "Медиазоне", что посетителей бара заставляли подпевать, угрожая им шокерами, и просили людей с татуировками раздеться. По словам адвоката Константина Еремина, из бара изъяли фискальные накопители и два терминала.

В начале июля прошлого года телеграм-канал "База" писал, что основатели Underdog и La Virgen столкнулись с угрозами из-за публикации анонса благотворительного маркета виниловых пластинок в поддержку коллектива Kyiv Angels. Это украинская организация, которая заявляет, что помогает ВСУ, медикам и мирным жителям, пострадавшим от войны.

Позднее владельцы заведений сообщили о взломе аккаунта La Virgen, где был опубликован пост. Они сообщили, что пожертвования шли на помощь приюту для животных. Underdog объявил акцию в поддержку российского "Красного креста" и беженцев, которые находятся в России.