На южной окраине Москвы задержаны 82 человека, пытавшиеся оттеснить сотрудников полиции от мигранта, который, как утверждается, напал на полицейского.

Инцидент произошел вечером 15 декабря. Сначала участковый попытался проверить документы у 21-летнего мигранта на улице Верхние Поля у рынка "Садовод". Тот, как утверждают в полиции, попытался уехать, протащив полицейского несколько метров за автомобилем, а затем несколько раз ударив его.

В ходе задержания подозреваемого у него, как утверждается, произошёл эпилептический припадок. В этот момент, следует из сообщения МВД и из материала Mash, его попыталась отбить у сотрудников полиции группа рабочих с рынка.

Участвовавшему в задержании полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы отогнать толпу. К полицейским прибыли подкрепления.

Подозреваемому в нападении на полицейского будут предъявлены уголовные обвинения в применение насилия представителя власти и оскорблении представителю власти. На остальных задержанных составлены протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства, сообщает сайт "МВД Медиа".