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Полиция в Москве задержала 83 человека после стычки у рынка "Садовод"

На южной окраине Москвы задержаны 82 человека, пытавшиеся оттеснить сотрудников полиции от мигранта, который, как утверждается, напал на полицейского.

Инцидент произошел вечером 15 декабря. Сначала участковый попытался проверить документы у 21-летнего мигранта на улице Верхние Поля у рынка "Садовод". Тот, как утверждают в полиции, попытался уехать, протащив полицейского несколько метров за автомобилем, а затем несколько раз ударив его.

В ходе задержания подозреваемого у него, как утверждается, произошёл эпилептический припадок. В этот момент, следует из сообщения МВД и из материала Mash, его попыталась отбить у сотрудников полиции группа рабочих с рынка.

Участвовавшему в задержании полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы отогнать толпу. К полицейским прибыли подкрепления.

Подозреваемому в нападении на полицейского будут предъявлены уголовные обвинения в применение насилия представителя власти и оскорблении представителю власти. На остальных задержанных составлены протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства, сообщает сайт "МВД Медиа".

  • Конфликт с полицейскими возник на фоне участившихся рейдов сотрудников российской полиции против трудовых мигрантов из других стран. Полицейские ищут мигрантов, получивших российское гражданство, чтобы вручить им повестки в армию.

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