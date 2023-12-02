Рекордный военный бюджет-2024. Что может помешать Кремлю перевести российскую экономику на военные рельсы? Гособлигации – сравнительно "честный способ" отъема денег у населения.
Президентские выборы-2024. Кандидат войны – главный претендент на кресло главы государства. Как Кремль проведет очередной спектакль Путина с подставными кандидатами и нарисованными процентами?
Силовики вручают повестки гражданам России призывного возраста в общественных местах: облавы в мечетях, кафе и ресторанах. Чем закончатся протесты жен и матерей мобилизованных, пытающихся вернуть своих мужчин с фронта?
Мумин Шакиров подводит итоги недели с ученым-экономистом Игорем Липсицем, ответственным секретарем Союза солдатских матерей Валентиной Мельниковой и публицистом Александром Невзоровым (признан властями РФ "иностранным агентом").
Видеоверсия программы
Форум