Полиция задержала в метро депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова

В Москве сотрудники полиции задержали на станции метро "Партизанская" депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

По словам Обухова, причиной для задержания стало то, что сработала система распознавания лиц. Позднее депутата отпустили. "На опорный пункт полиции в метро "Партизанская" поступил звонок и полицейские заявили: приказали вас отпустить", – заявил Обухов.

Ранее в понедельник в Москве был задержан муниципальный депутат от КПРФ Сергей Цукасов. Его доставили в отдел полиции. Цукасова обвиняют в участии в несанкционированной акции против фальсификаций на выборах, которая состоялась на Пушкинской площади 20 сентября.

На Пушкинской площади в Москве 25 сентября также прошла несогласованная акция КПРФ. Члены партии и их сторонники выразили несогласие с итогами выборов в Госдуму. Они прошли с 17 по 19 сентября. Парламентское и конституционное большинство в Думе нового созыва получила партия "Единая Россия". Акция прошла спокойно. Выходы в метро не перекрывались, ограничений для пешеходов не было. Однако после акции полицейские обходили её участников по домам, а также ждали членов партии КПРФ у здания её московского отделения и Мосгордумы.