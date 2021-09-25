В центре Москвы проходит несогласованная акция КПРФ

В Москве на Пушкинской площади началась несогласованная акция КПРФ. Члены партии и их сторонники выражают несогласие с итогами выборов в Госдуму. Они прошли с 17 по 19 сентября. Парламентское и конституционное большинство в Думе нового созыва получила партия "Единая Россия".

Как передаёт корреспондент Радио Свобода, пока что акция проходит спокойно. Выходы в метро не перекрыты, ограничений для пешеходов нет. Из громкоговорителей на площади транслировали песню "Дядя Вова, мы с тобой". Полиция предупреждает о необходимости соблюдения социальной дистанции.

На мероприятие пришли члены прокремлёвского движения НОД. Они известны своими провокациями в отношении участников оппозиционных акций.

Московское отделение КПРФ подавало заявку на 25 сентября на проведение митинга в центре российской столицы с участием пяти тысяч человек. Мэрия в проведении акции отказала, сославшись на ограничения из-за коронавируса. Коммунисты тогда решили провести акцию в формате встречи с избирателями. В ответ московские власти напомнили, что такой тип мероприятий тоже является незаконным.

Накануне акции в Москве были задержаны несколько человек, среди которых координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов. На них составили административные протоколы по статье за нарушение порядка проведения митинга.

В субботу Удальцова арестовали на 10 суток. По словам оппозиционера, суд признал его виновным в организации несогласованной акции 25 сентября. Удальцов намерен обжаловать решение. По словам лидера "Левого фронта", он анонсировал в соцсетях встречу с избирателями. В знак протеста Удальцов объявил голодовку.

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