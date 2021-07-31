Полиция как минимум в пяти городах задержала активистов незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова". На 31 июля они анонсировали акцию за честные выборы. Это случилось после того, как министерство юстиции отказало им в регистрации партии.

В Москве 30 и 31 июля были задержаны координатор партии Михаил Аксель, активисты Екатерина Бирюкова и Тимофей Филин, передают телеграм-канал "Прямое действие" и "ОВД-Инфо".

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В Барнауле 31 июля задержаны во время акции три человека: Николай Умеренков, Дмитрий Колесников и Константин Жилинаво.

В Перми был задержан бывший член запрещённой Национал-большевистской партии Даниил Масалкин, передаёт телеграм-канал местного отделения "Другой России". В ночь на субботу задержан и увезён в неизвестном направлении брянский активист Игорь Капустин.

Три человека, Дарья Доброхотова, Александр Колосов и Андрей Милюк были задержаны во время акции в Санкт-Петербурге 29 июля. В тот же день была арестована на 15 суток глава московского отделения партии Ольга Шалина.