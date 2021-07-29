Глава московского отделения "Другой России" вновь арестована на 15 суток

Зюзинский районный суд Москвы в четверг арестовал на 15 суток главу столичного отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Ольгу Шалину. Об этом сообщается в телеграм-канале “Прямое действие".

Активистка признана виновной в неповиновении полиции. Она была задержана накануне и провела ночь в отделении полиции.

В конце июня Шалину уже задерживали за невыполнение требований полицейских. Тогда она была арестована на 15 суток. Одновременно суды арестовали на 15 суток нескольких активистов Pussy Riot, а потом они вновь были арестованы после того как освободились.

Несколько из них после этого объявили об отъезде за границу.