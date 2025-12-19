Политзаключенного Алексея Горинова снова отправили в ШИЗО

Бывшего муниципального депутата из Красносельского района Москвы Алексея Горинова, осужденного по делу о так называемых фейках о российской армии и оправдание терроризма, снова отправили в штрафной изолятор, пишет "Медиазона" со ссылкой на группу поддержки заключённого.

Срок отправки в штрафной изолятор (ШИЗО) – 12 суток, когда он начался, неизвестно. Причина взыскания состоит в том, что осуждённый якобы не так держал руки. Горинов уверен, что ему придется встретить новый год в ШИЗО, утверждает группа поддержки.

Горинову 65 лет, он отбывает наказание в колонии №10 в Алтайском крае. Заключённого неоднократно помещали в штрафной изолятор и продлевали сроки нахождения там, а в октябре 2025 года поставили на профучёт как склонного к поджогу. Защита депутата, признанного "Мемориалом" политзаключённым, настаивает, что все эти меры применяются к Горинову незаконно и не имеют под собой реальных оснований.

Горинов стал одним из первых, кому в России предъявили обвинение по статье о фейках про армию после того, как на заседании совета муниципальных депутатов в марте 2022 года он предложил не проводить конкурс рисунков детей, пока в Украине гибнут дети. В июле 2022-го Горинова приговорили к семи годам колонии общего режима.

В колонии в отношении Горинова завели новое дело об оправдании терроризма на основании показаний от сокамерников. Якобы Горинов обсуждал с ними подрыв Крымского моста и украинский батальон "Азов". По этому обвинению Горинову назначили еще три года колонии уже строгого режима. Начиная с 2024 года, Горинов должен отбыть пять лет в заключении.

Как ранее сообщала защита и близкие Алексея Горинова, в колонии у него ухудшилось и без того слабое здоровье (у него нет части одного легкого).

Горинов несколько раз болел, в том числе пневмонией, в мае 2025 года врачи обнаружили у него очаги туберкулеза. Политзаключенный жаловался на неоказание медицинской помощи и холод: так, добиться выдачи в камере Горинову одеяла в 2024 году удалось добиться лишь после жалобы Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова.

