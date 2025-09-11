Алексею Горинову в четвёртый раз продлили пребывание в ШИЗО

Признаный политзаключённым бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов вновь - в пятый раз подряд - отправлен в штрафной изолятор в колонии в Рубцовске Алтайского края, где он отбывает наказание по статьям о так называемых фейках об армии и об оправдании терроризма.
Об этом сообщила группа его поддержки в телеграме.
Как говорится в сообщении, Горинов 10 сентября передал адвокатам, что его содержание в ШИЗО продлено ещё на 14 дней — до 24 сентября.
"Поводами для применения штрафных мер служат формальные основания — на этот раз то, что Алексей якобы не держал руки за спиной, находясь вне камеры", говорится в сообщении. При этом Горинов отмечает, что сейчас уделяет максимум внимания таким деталям, чтобы не давать администрации колонии даже малейшего повода.
По словам Горинова, применение к нему штрафных мер происходит "уже почти в автоматическом режиме": в определённый день в колонии собирается комиссия и продлевает его пребывание в ШИЗО не на 15 максимально предусмотренных дней, а на 14, чтобы затем снова можно было продлить ШИЗО без специального заседания. Таким образом пребывание в изоляторе продлевали уже четыре раза.
В сообщении отмечается, что Горинов, который страдает хроническими заболеваниями, содержится в грязной "бытовке" площадью 8,5 кв. метров. Пол в камере деревянный, с дырами и щелями, в камеру забегают мыши.
Горинов был этапирован из СИЗО во Владимире в мае и прибыл в колонию в Рубцовске в июле. Там его почти сразу отправили в ШИЗО, который он с тех пор практически не покидал. Пребывание в изоляторе пребывали, например, по таким поводам, как оставленные в прикроватной тумбочке очки или то, что он не держал руки за спиной при получении постельного белья.
- Алексей Горинов - один из первых, осуждённых в России за антивоенные высказывания. Приговор Горинову по статье о фейках об армии - семь лет колонии - был вынесен в июле 2022 года из-за его выступления на собрании муниципальных депутатов Красносельского района Москвы против российского вторжения в Украину.
- В ноябре 2024 года Горинова приговорили к трём годам колонии строгого режима по новому уголовному делу - о публичном оправдании терроризма. По версии следствия, находясь в тюремной больнице во Владимирской области, Горинов в беседах с другими заключёнными оправдывал украинские удары по территории России. Общий срок заключения увеличился на год. Правозащитные организации признали Горинова политзаключённым.
- Алексея Навального, погибшего в колонии в феврале прошлого года, отправляли в ШИЗО 27 раз менее чем за два года.