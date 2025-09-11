Алексею Горинову в четвёртый раз продлили пребывание в ШИЗО

Признаный политзаключённым бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов вновь - в пятый раз подряд - отправлен в штрафной изолятор в колонии в Рубцовске Алтайского края, где он отбывает наказание по статьям о так называемых фейках об армии и об оправдании терроризма.

Об этом сообщила группа его поддержки в телеграме.

Как говорится в сообщении, Горинов 10 сентября передал адвокатам, что его содержание в ШИЗО продлено ещё на 14 дней — до 24 сентября.

"Поводами для применения штрафных мер служат формальные основания — на этот раз то, что Алексей якобы не держал руки за спиной, находясь вне камеры", говорится в сообщении. При этом Горинов отмечает, что сейчас уделяет максимум внимания таким деталям, чтобы не давать администрации колонии даже малейшего повода.

По словам Горинова, применение к нему штрафных мер происходит "уже почти в автоматическом режиме": в определённый день в колонии собирается комиссия и продлевает его пребывание в ШИЗО не на 15 максимально предусмотренных дней, а на 14, чтобы затем снова можно было продлить ШИЗО без специального заседания. Таким образом пребывание в изоляторе продлевали уже четыре раза.

В сообщении отмечается, что Горинов, который страдает хроническими заболеваниями, содержится в грязной "бытовке" площадью 8,5 кв. метров. Пол в камере деревянный, с дырами и щелями, в камеру забегают мыши.

Горинов был этапирован из СИЗО во Владимире в мае и прибыл в колонию в Рубцовске в июле. Там его почти сразу отправили в ШИЗО, который он с тех пор практически не покидал. Пребывание в изоляторе пребывали, например, по таким поводам, как оставленные в прикроватной тумбочке очки или то, что он не держал руки за спиной при получении постельного белья.