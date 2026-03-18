Политзаключённый Владимир Осипов умер в СИЗО

В СИЗО города Ухта Республики Коми умер 56-летний Владимир Осипов. Об этом сообщает телеграм-канал "Тюремный адвокат" со ссылкой на представителей следственного изолятора. Правозащитники ранее признали его политзаключённым.

"На проблемы со здоровьем обращалось внимание суда и в первой инстанции. Вместо направления на соответствующее лечение Владимира отправили в СИЗО Ухты. Там сегодня и сообщили о его смерти", – говорится в сообщении канала "Тюремный адвокат".

Осипова задержали в ноябре 2024 года по делу о так называемых фейках об армии. По данным "Медиазоны", поводом для дела стали его посты в соцсети "Одноклассники", в которых, по версии следствия, он обвинял президента России Владимира Путина в "организации теракта на Крымском мосту" и писал, что российские военные "убивали детей на Донбассе".

В ноябре 2025 года его приговорили к шести с половиной годам колонии. Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Владимира Осипова политзаключённым.

Московский областной суд 5 марта начал рассматривать апелляцию на приговор, 19 марта должно было состояться очередное слушание. Осипова в связи с этим перевели в СИЗО, отмечает "Настоящее Время".

Осипов страдал гипертонией и мочекаменной болезнью, пишет SOTAVision. Во время рассмотрения его дела в суде первой инстанции, по данным издания, ему вызывали скорую почти на каждое заседание; врачи выписывали лекарства, но отказывали в госпитализации. В СИЗО его состояние ухудшилось.