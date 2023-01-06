Германия поставит Украине БМП "Мардер"

Германия неожиданно для многих наблюдателей приняла решение о поставках в Украину гусеничных боевых машин пехоты типа "Мардер" (Marder - в переводе "Куница"). Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден заявили об этом накануне вечером после телефонного разговора. Одновременно с этим Вашингтон передаст Киеву американские БМП модели "Брэдли".
Это решение свидетельствует о резкой смене курса западных партнёров в вопросе предоставления тяжёлых вооружений Киеву. Перемена политического курса партнёров по НАТО наметилась уже в среду, после того как президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому предоставить бронированные разведывательные машины AMX-10 RC.
Германия и США поставят Украине также по одному зенитно-ракетному комплексу "Пэтриот".
Сколько боевых машин пехоты и когда поступят в Украину, пока не известно. Журнал "Spiegel" сообщает о запланированных поставках до 40 БМП "Мардер". Это первые западные тяжёлые БМП подобного типа, которые будут переданы Украине. До сих пор восточноевропейские страны-члены НАТО осуществляли поставки лишь лёгких танков советского производства. Украине уже были предоставлены некоторые типы западной бронированной техники, например, зенитные танки, а также транспортные и ремонтно-эвакуационные машины, речь однако не шла о боевых машинах.
Украина на протяжении многих месяцев после начала российского вторжения просила западных союзников, в особенности Германию, о поставках тяжёлых гусеничных БМП и боевых танков. Канцлер Шольц, однако, постоянно подчеркивал, что Германия не будет действовать в одиночку, и указывал на то, что до сих пор ни одна страна НАТО не поставила Украине подобную бронированную технику. Все решения до этого принимались только совместно с США или после соответствующих действий и согласия Вашингтона.
Этот принцип подвергался жесткой критике со стороны некоторых представителей партий правительственной коалиции ФРГ. Однако накануне глава Свободной демократической партии и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер высказал поддержку этого политического курса. По его словам, поставки БМП "Мардер" происходят в согласовании с союзниками. Линднер написал в своем твиттере: "Важно, что мы отказываемся от единоличных шагов, хотя в будущем решения могут приниматься быстрее. Способность Украины сопротивляться должна быть больше, чем путинская жестокость".
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Олафа Шольца за объявленные поставки. "Мы получим системы „Patriot“ и мощную бронированную технику, это на самом деле большая победа для нашего государства", – заявил Зеленский в своем видеообращении накануне ночью. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в твиттере также поблагодарил Германию за поставки БМП "Мардер". Его предшественник Андрей Мельник неоднократно подвергал правительство Германии резкой критике за отказ от поставки тяжелой бронированной техники, в том числе БМП и танков.
Председатель европейского комитета бундестага Антон Хофрайтер подверг критике промедление с поставками БМП. "Пока „Мардер“ попадут на поле боя, уже пройдет год после начала войны", – заявил представитель партии "Союз 90-х/Зелёные" в утренней передаче телеканала ARD.
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек назвал запланированные поставки БМП "хорошим решением". "С начала войны мы постоянно все сильнее расширяли нашу поддержку совместно с нашими партнёрами. Последовательным образом мы сделали и этот шаг. Украина имеет право на самозащиту против российского нападения, и мы обязаны ей в этом помогать", – заявил политик партии "Союз 90-х/Зелёные".
БМП "Мардер" была разработана для бундесвера более 50 лет назад. Украина просит Германию поставить также боевые танки "Леопард", однако решения об этом пока не принято.
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