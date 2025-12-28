Польша готовит антидроновую стену на восточной границе

Польша планирует запустить так называемую антидроновую стену на восточной границе в ближайшие полгода. Об этом в интервью The Guardian заявил замминистра обороны Цезарий Томчик. По его словам, полностью завершить строительство нового комплекса противобеспилотной защиты власти рассчитывают в течение двух лет.

Системы ПВО будут интегрированы в существующую линию обороны, созданную около десяти лет назад, и будут включать несколько уровней защиты — от пулеметов и пушек до ракет и средств подавления беспилотников. Стоимость проекта превысит два миллиарда евро. Финансирование планируется за счёт европейской программы оборонных займов SAFE и госбюджета.

Часть систем, по словам Томчика, предназначена исключительно для экстренных ситуаций или военного времени.

На фоне активного наращивания военных расходов — почти 5% ВВП, что является самым высоким показателем среди стран НАТО, — в Польше признали серьёзные проблемы с гражданской обороной. Глава управления национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич в комментарии Financial Times назвал состояние убежищ огромной проблемой, отметив, что в последние годы страна сосредоточилась на модернизации вооруженных сил, забыв о защите населения.

По данным Financial Times, пригодными для использования признаны лишь около тысячи убежищ, чего достаточно для защиты не более 3% населения страны. Для сравнения, в Финляндии укрытия могут вместить не менее 80% жителей.

С 2026 года застройщиков в Польше обяжут предусматривать убежища в большинстве новых зданий, а правительство Дональда Туска уже выделило почти четыре миллиарда евро на строительство укрытий.