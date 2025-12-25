Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем

Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем, который летел вблизи воздушного пространства страны. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Инцидент произошел утром в четверг. Согласно сообщению, истребители "перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили из своей зоны ответственности российский разведывательный самолет".

Военные также заявили, что ночью были замечены объекты, входящие в польское воздушное пространство со стороны Беларуси, – скорее всего, это были воздушные шары с контрабандой. "В целях безопасности часть воздушного пространства была временно закрыта для гражданского движения", – говорится в сообщении.