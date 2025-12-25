Ссылки для упрощенного доступа

Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем

Истребители F-35 ВВС США и F-16 ВВС Польши, 15 августа 2023 года
Истребители F-35 ВВС США и F-16 ВВС Польши, 15 августа 2023 года
Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем, который летел вблизи воздушного пространства страны. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Инцидент произошел утром в четверг. Согласно сообщению, истребители "перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили из своей зоны ответственности российский разведывательный самолет".

Военные также заявили, что ночью были замечены объекты, входящие в польское воздушное пространство со стороны Беларуси, – скорее всего, это были воздушные шары с контрабандой. "В целях безопасности часть воздушного пространства была временно закрыта для гражданского движения", – говорится в сообщении.

  • В последние месяцы российские истребители и беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство стран НАТО. В конце сентября, как писало агентство Bloomberg, дипломаты Великобритании, Франции и Германии в частном порядке предупредили Москву, что силы ПВО НАТО готовы сбивать российские боевые самолеты, нарушившие воздушное пространство стран Североатлантического союза. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие агрессивные заявления – это еще один существенный виток напряжения вблизи российских границ.

