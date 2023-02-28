Польша отказала в убежище депортированному из России активисту

Польша отказала в предоставлении убежища российскому активисту таджикского происхождения Саше Печеньке (Саиданвару Сулаймонову). В 2021 году он был выслан из России на 40 лет. Печенька — гражданин Таджикистана, Варшава решила, что на родине ему ничего не угрожает.

Печеньке был закрыт доступ в Россию перед выборами в Госдуму. Он тогда работал в предвыборном штабе оппозиционного политика Андрея Пивоварова. В Польше активист занимается волонтёрством: помощью украинским беженцам.

В фейсбуке он рассказал, что 21 февраля, когда ему сообщили о решении польских властей, к его родителям в Таджикистане приходили сотрудники местных спецслужб. Они, как утверждается, интересовались, где активист сейчас находится.

Печенька написал, что будет подавать аппеляцию на решение Варшавы. В интервью The Insider он заявил, что на родине ему угрожает опасность, ему, как он считает, могут угрожать местные власти и прорелигиозные исламские активисты.