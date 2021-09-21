Польша отвергла решение суда ЕС о крупном штрафе из-за шахты "Туров"

Польша не намерена закрывать угольную шахту "Туров" на границе с Чехией – вопреки вердикту суда о крупном штрафе в пользу Еврокомиссии.

В понедельник базирующийся в Люксембурге суд Европейского Союза обязал Варшаву ежедневно выплачивать Брюсселю полмиллиона евро – за неисполнение ранее вынесенного решения о приостановке операций на шахте на юго западе страны по запросу Праги.

Власти Чехии, обратившиеся в Еврокомиссию и суд ЕС, настаивают, что "Туров" наносит вред её экологии и части населения.

С июня Чехия и Польша ведут переговоры по техническим обновлениям и мерам, призванным снизить ущерб водным ресурсам, улучшить состояние воздуха, уменьшить уровень шума.

Шахта по добыче лигнита или бурого угля функционирует уже более века, но недавно разработки на ней стали ближе к границе Чехии.

Судебное решение о штрафе польское правительство назвало подрывающим переговорный процесс с Прагой. Варшава также настаивает, что "Туров" это основной источник рабочих мест и электроэнергии для данного региона, поэтому работы на руднике должны продолжаться.

"Штраф, упомянутый судом ЕС несоразмерен ситуации и не оправдан никакими обстоятельствами", - приводит заявление правительства Польши агентство Reuters. Варшава также назвала решение "судебным грабежом" и подчеркнула, что от неё "не получат ни цента".

Чехия, напротив, приветствовала штрафные санкции, хотя настаивала на ежедневной выплате в пять миллионов евро. Одновременно в Праге заявляют, что по-прежнему стремятся урегулировать спор с Варшавой по руднику "на дружеской основе".