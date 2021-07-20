Польша и Венгрия нарушают стандарты ЕС - свободу СМИ и независимость судов

Европейская комиссия подвергла критике Венгрию и Польшу за ограничение свободы прессы в условиях, когда коррупция остаётся одним из главных вызовов для властей в обеих странах.

Еврпейский союз неоднократно предупреждал Польшу и Венгрию относительно размывания стандартов демократии. В новом докладе Европейской комиссии, опубликованном 20 июля, выделено также и положение в Словении, занимающей ныне по ротации пост председателя Европейского союза. Словенские власти нарушают свободу СМИ и допускают посягательства на свободу журналистов, говорится в докладе.

"Некотоыре страны дают повод для серьезного беспокойства относительно независимости судебной системы, - заявила заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юурова, отвечающая за политику сохранения европейских ценностей и транспарентности.



В докладе Комиссии подчёркивается, что Польша не соблюдает стандарты в отношении судебной системы, борьбы с коррупцией, свободы СМИ и системы сдержек и противовесов.

Высокий суд Европейского союза и Европейский суд по правам человека на минувшей неделе установили, что Дисциплинарная палата Верховного суда Польши не гарантирует соблюдения беспристрастности и независимости судов. Такое положение противоречит законодательству Европейского союза.

Вера Юрова 20 июля предложила Польше в течение месяца отчитаться о соблюдении юридических норма ЕС. В противном случае Варшаве грозят крупные штрафы.

"Европейское право имеет верховенство над национальным правом. Все решения Европейского суда обязательны к исполнению", заявила Юрова.

Представитель правительство Польши Пётр Мюллер заявил, что в Варшаве проанализируют доклад и сформулируют ответ на критику.

В докладе также критикуются недостаточные меры правительтсва Венгрии в борьбе с коррупцией. Одновременно отмечается, что свобода прессы и плюрализм "остаются в зоне риска".