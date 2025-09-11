Залетные. Что стоит за вторжением российских дронов в Польшу?

Нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября стало беспрецедентным событием в истории НАТО. Почти 20 БПЛА, большинство из которых оказались "ложными целями" без боевой части, пересекли во время атаки на Украину польскую границу и упали в разных частях Польши. Разбираемся, что это были за дроны, случайно ли они залетели в Польшу и какой могла быть их цель.

Пересечение российскими дронами границ Польши стало не первым таким инцидентом, но самым масштабным за время войны России против Украины. Последний по времени до вчерашнего дня случай падения российского дрона в Польше был зафиксирован 20 августа – тогда "дрон-обманка" упал на кукурузном поле в селе Осины в Люблинском воеводстве на востоке страны.

МИД Польши в 11 сентября заявил, что по просьбе страны "нарушение Россией польского воздушного пространства" рассмотрит Совет Безопасности ООН. Польское агентство авиационной навигации объявило бесполетной зоной полосу шириной примерно в 30-40 километров вдоль границы с Украиной и Беларусью. Запрет на полеты, не касающийся лишь государственных и медицинских воздушных судов, будет действовать до 9 декабря. Аналогичные меры предприняла Латвия. В среду Польша также активировала 4 статью устава НАТО, предполагающую лишь консультации с союзниками в случае угрозы национальной безопасности. Такое не раз происходило и ранее, даже до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Какие дроны залетели в Польшу?

Волонтеры OSINT-проекта Geoconfirmed и Радио Свобода смогли верифицировать и определить примерные или точные координаты 16 беспилотников, упавших в ночь на среду на территории Польши. На всех без исключения фотографиях, опубликованных польскими СМИ и блогерами, лишь одна модель БПЛА – "Гербера", причем ни в одном случае не сообщалось о взрывах при их падении, что может говорить об отсутствии у этих дронов боевой части. Вероятнее всего, они были "ложными целями" – при атаках на Украину Россия использует "Герберы" для сбора информации о работе систем ПВО противника и для того, чтобы ресурсы противовоздушной обороны растрачивались на ложные цели вместо оснащенных боевой частью "Шахедов".

Всего, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство страны залетели 19 российских беспилотников. Были ли в их числе "Шахеды" с боевой частью, неизвестно.

На фотографиях из Польши видно, что фюзеляж "Гербер" сделан из дешевого и легкого пенопласта. Один из дронов буквально приземлился на крышу крольчатника в Быхавке-Тшетой под Люблиным, не причинив деревянной конструкции никакого вреда. "Повезло" не только кроликам: еще одна "Гербера" упала в непосредственной близости от базы польских Сил территориальной обороны недалеко от Варшавы.

Дроны "Гербера" представили публике в июле 2024 года. Чаще всего в Украине находили упавшие "Герберы", выполнявшие роль "обманок", призванных истощить системы ПВО, хотя эти беспилотники могут быть оснащены камерами для разведки и боевой частью, что значительно снижает дальность их полета. Ни на одном из упавших в Польше дронов камер найдено не было.

Как оправдывалась Россия?

Сначала временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, которого польский МИД сразу после вторжения дронов вызвал "на ковер", заявил, что Польша "не предоставила доказательств российского происхождения дронов" – несмотря на то, что на тот момент интернет уже заполнили фотографии упавших "Гербер" с характерными для них бортовыми номерами, начинающимися с двух букв "Ы".

Впрочем, уже вечером 10 сентября Министерство обороны России в довольно размытой форме признало свою причастность к случившемуся.

"Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БпЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши", – говорится в сообщении российского военного ведомства.

Откуда были запущены "Герберы", залетевшие в Польшу?

Украинский OSINT-проект Dnipro Osint утверждает на основе данных мониторинга, что залетевшие в Польшу дроны были запущены с аэродрома Шаталово в Смоленской области. До самой дальней подтвержденной точки падения дронов в Польше от Шаталово – около 890 километров, до самой ближней, у границы с Беларусью – чуть более 600.

Министерство обороны РФ говорит о максимальной дальности "Гербер" в 700 километров, но есть нюанс: в упавших на территории Польши беспилотниках нашли дополнительные топливные баки, которые позволяют значительно увеличить дальность их полета. Такие же баки (внешне они выглядят как пакеты, чтобы вместе с топливом принимать форму фюзеляжа) в "Герберах" находили и ранее, на территории Украины. Этот артефакт даже можно купить на украинском военном интернет-аукционе Reibert.

Наличие дополнительных баков на упавших в Польше "Герберах" не только снижает достоверность оправданий Минобороны, но и косвенно говорит о том, что дроны были направлены в сторону польской территории сознательно, а не залетели туда по ошибке или из-за глушения GPS.

Часть дронов теоретически могла быть запущена (и может быть запущена в будущем) с территории Беларуси, что делает для них преодоление расстояния до западной границы Польши и даже до соседних с ней стран, например Чехии, вполне посильной задачей. При этом в Минске говорят, что не только предупредили Польшу о приближающихся беспилотниках, но даже сбили некоторые з них. Независимых подтверждений этим заявлениям нет.

Случайность или провокация?

В пользу того, что инцидент с почти 20 российскими дронами, упавшими в Польше, не был случайностью или результатом работы средств радиоэлектронной борьбы, помимо найденных в БПЛА дополнительных топливных баков говорят еще несколько фактов. Так, еще в июле Украина сообщала о найденных в российских дронах польских и литовских сим-картах. В середине и в конце июля во время массированных атак России на Украину "Герберы" уже залетали в Литву.

"Учитывая коридоры, где были сбиты дроны с литовскими и польскими SIM-картами, есть основания полагать, что они, скорее всего, направлялись в районы у западной границы Украины. Наличие на дронах двух SIM-карт – одной российской и другой польской или литовской – указывает на то, что противник приступил к практической подготовке полётов дронов над территориями Польши и Литвы. Наиболее вероятно, что отрабатывается техника подключения дронов к польским мобильным сетям с использованием польских и литовских SIM-карт. Мы считаем необходимым проинформировать партнёров в Польше и Литве об обнаружении SIM-карт польских и литовских операторов в российских ударных дронах большой дальности", – писали авторы доклада, обнародовавшие фотографии этих сим-карт в "Герберах".

Американский аналитик по вопросам обороны Джон Ридж отмечает, что маршруты полета упавших в Польше "Гербер" нетипичны для дронов, изменивших направление в результате глушения или подмены сигнала GPS (спуфинга).

"Наблюдаемые траектории полёта явно не соответствуют последствиям глушения или подмены GPS. То, что все [упавшие в Польше] БПЛА были "Герберами", невооружёнными ложными целями, также указывает на то, что вторжение в воздушное пространство Польши было преднамеренным", – пишет Ридж.

С Риджем согласны и аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). "Вторжение как минимум 19 дронов за одну ночь с 9 на 10 сентября является серьёзным инцидентом и примерно втрое превышает общее число средств поражения, которые падали в Польше за всё время войны. Маловероятно, что столь значительное количество дронов могло попасть в воздушное пространство Польши случайно или из-за технической ошибки оператора", – отмечают аналитики ISW, добавляя, что подготовка к такой операции могла занять у России несколько месяцев.

Действия НАТО: провал или успех?

На этот счет у аналитиков нет единого мнения. С одной стороны, страны Североатлантического союза оперативно отреагировали на угрозу и проявили солидарность: в перехвате дронов были задействованы истребители F-16 и F-35 других стран НАТО, в том числе Нидерландов. С другой – перехват пенопластовых "Гербер" дорогими ракетами, запущенными с дорогих в эксплуатации самолетов сложно назвать оптимальным ответом. Кроме того, как следует из фото и видео в открытых источниках, даже перехват самолетами получился далеко не идеальным: многие дроны упали на землю сами и не имели следов поражения средствами ПВО, хотя в районе падения одного из них была найдена ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 стоимостью более миллиона долларов.

"Минувшей ночью многочисленные дроны из России нарушили воздушное пространство Польши. Наша противовоздушная оборона была приведена в действие и успешно обеспечила защиту территории НАТО, как и предусмотрено. Наряду с Польшей в этом участвовали несколько союзников. В их числе – польские F-16, нидерландские F-35, итальянские AWACS, многоцелевой самолёт-заправщик НАТО и немецкие комплексы Patriot. Я выражаю признательность пилотам и всем, кто внес свой вклад в этот быстрый и умелый ответ", – заявил в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Зачем это России?

По мнению независимого военного аналитика Роба Ли, инцидент с массовым залетом российских БПЛА на территорию Польши мог иметь несколько целей.

"Дроны "Гербера" можно использовать для разных задач с различной нагрузкой. Важно знать, были ли на этих БПЛА боевые части или оборудование для разведки и наблюдения (ISR), чтобы понять их назначение. "Герберы" регулярно применяются Россией для обнаружения и передачи информации о украинской противовоздушной обороне во время ударов "Шахедами", и Россия могла использовать этот заход для изучения возможностей ПВО НАТО или проведения разведки инфраструктуры и других потенциальных целей", – пишет эксперт.

Стоит также отметить, что инцидент с российскими дронами в Польше совпал по времени с началом совместных российско-белорусских учений "Запад-2025", которые начинаются завтра на территории Беларуси.

"Вероятность того, что это была случайность со стороны России, практически равна нулю. Россия регулярно проверяет противовоздушную оборону НАТО с самого начала полномасштабного вторжения на Украину. Если не отреагировать должным образом, подобное будет происходить и дальше", – считает Кайл Глен, аналитик британского неправительственного Центра информационной устойчивости (Centre for Information Resilience, CIR).

"То, что произошло ранним утром 10 сентября, стало самым серьёзным вторжением на территорию НАТО с момента основания альянса в 1949 году. Россия заявляет, что беспилотники отклонились от курса из-за помех, вызванных радиоэлектронным подавлением. Военные эксперты считают это маловероятным, но даже если это правда, это указывает на провокационное безрассудство России. Гораздо вероятнее, что Россия намеренно прощупывала Польшу и НАТО на предмет слабости, как военной, так и политической, и делала это с той самой двусмысленностью и уклончивостью, которые так нравятся Кремлю. Альянс, и прежде всего президент США, столкнулись с моментом истины. Если реакция не будет немедленной и однозначной, Россия сразу же подумает об их слабости", – пишет в редакционной заметке британское издание The Economist.