Польша потребовала от ФРГ отменить аукцион предметов периода Холокоста

Польские министерство культуры и МИД потребовали отменить аукцион в Германии, на котором планировалось продать вещи, связанные с Холокостом. В совместном заявлении ведомства отметили, что "память жертв преступлений — это не товар, а ответственность — моральная, историческая и человеческая", пишет money.pl.

Варшава также заявила, что "безоговорочно потребует" возвращения этих предметов.

"Аукцион должен быть отменен, а выставленные на продажу предметы должны быть возвращены туда, где им самое место: в учреждения, которые с уважением и бережностью хранят память о жертвах нацистских преступлений", — подчеркивается в заявлении Минкульта.

Международный комитет Освенцима также призвал аукционный дом отказаться от торгов. Позднее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что обсудил ситуацию с немецким коллегой Йоханном Вадефулем. После этого аукционный дом удалил спорные лоты со своего сайта.

Ранее Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала, что аукционный дом Felzmann планировал продать документы и предметы, связанные с Холокостом, включая вещи, принадлежавшие жертвам.

Среди лотов — письмо узника Освенцима в Краков, решение о принудительной стерилизации заключенного Дахау, карточка гестапо о казни еврея в гетто Маккейм, антисемитский плакат и звезда Давида из Бухенвальда.

Торги под названием "Система террора. Том II. 1933–1945" должны были начаться в понедельник, стартовые цены составляли 350–500 евро.