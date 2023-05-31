Польша собирается депортировать запросившего убежища в стране бывшего сотрудника ФСБ Эмрана Наврузбекова. Его включили в список лиц, представляющих угрозу безопасности страны. Суд запретил ему на 109 лет въезжать в Евросоюз. Об этом пишет издание "Агентство".

Утром 17 мая Наврузбеков был задержан во время проверки документов в лагере для беженцев в Куявско-Поморском воеводстве на севере страны. Полицейские поместили его под арест из-за возможного нарушения правил поведения в лагере для беженцев. Утверждается, что он не подчинялся требованиям полицейских и вел себя агрессивно. Сам он это отрицает.

После задержания 17 мая суд запретил бывшему сотруднику ФСБ въезд в страны Шенгенской зоны. После этого его поместили в охраняемый центр для иностранцев в Пшемысле, там он ожидает депортации. Он обжаловал запрет на въезд.

Наврузбеков, согласно собственным заявлениям, был сотрудником контрразведывательного подразделения управления ФСБ в Дагестане. Он пешком пересёк белорусскую границу с Польшей в 2017 году, утверждая, что несёт с собой секретные документы. Он сразу запросил убежища, в котором ему отказали.

В интервью редакции Кавказ.Реалии и правозащитному проекту Гулагу.нет Наврузбеков заявлял, что его бывшие коллеги сами устраивают теракты на Кавказе, зарабатывая премии и повышения на их раскрытии. Сам он, как утверждалось, понял, что не хочет участвовать в преступлениях спецслужбы.