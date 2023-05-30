Высший административный суд Болгарии отказал в предоставлении политического убежища 27-летнему россиянину Александру Стоцкому. Он сбежал из России после полномасштабного вторжения в Украину. Суд решил, что на родине ему ничего не угрожает, передаёт Болгарская служба Радио Свобода.

Стоцкий по образованию учитель ОБЖ, он работал курьером. В России он, как утверждается, участвовал в оппозиционных акциях протеста и был наблюдателем за выборами. Незадолго до полномасштабного вторжения он получил повестку на военные сборы.

По прибытии в Болгарию россиянин пикетировал российское посольство в Софии с табличкой "Остановить войну", сообщает Болгарская служба РС. Он участвовал в акциях протеста против вторжения в Украину и занимался волонтёрской работой, помогая беженцам.

Он запросил убежища, посчитав, что ему опасно возвращаться домой. Но Государственное агентство по делам беженцев решило, что в Москве ему ничего не угрожает. Вероятность призыва в армию, участвующую во вторжении, ведомство посчитало незначительной.

Решение было подтверждено сначала Административным судом Софии, а теперь — Высшим судом.

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