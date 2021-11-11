Польша: Turkish Airlines не будут возить в Беларусь граждан Ирака и Сирии

Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines не будет допускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением обладателей дипломатических паспортов. Об этом, сославшись на результаты переговоров, сообщил в твиттере представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

Граждане вышеназванных стран Ближнего Востока составляют большую часть мигрантов, которые через Беларусь пытаются попасть в Польшу и другие страны ЕС. В последние дни ситуация на белорусско-польской границе особенно обострилась.

Ранее польские СМИ со ссылкой на источники сообщали о переговорах, которые представители ЕС ведут с представителями стран, не входящих в ЕС, включая Турцию, относительно возможных путей ограничить приток мигрантов в Минск.

Официально турецкая авиакомпания пока не сообщала об ограничениях.

Turkish Airways, наряду с российским "Аэрофлотом", в среду была названа агентством Bloomberg в числе тех авиакомпаний, которым могут грозить санкции ЕС в связи с тем, что они, как утверждается, содействуют перевозке мигрантов в Беларусь. В "Аэрофлоте" это отвергли.

В четверг представитель ЕС Петер Стано заявил "Эху Москвы", что санкции, которые будут введены в связи с кризисом на границе, России коснуться не должны.

Миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС начался несколько месяцев назад после того, как Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введённых Евросоюзом против его режима. В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без разрешений на въезд в Евросоюз несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным. Многочисленные расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в страну при поддержке белорусских властей.