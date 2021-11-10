"Аэрофлот" может попасть под санкции из-за мигрантов

Власти Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против российского перевозчика "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным собеседника агентства, под ограничения могут попасть физлица и компании, причастные к доставке мигрантов к границе ЕС через белорусскую территорию. Санкции также могут затронуть турецкую компанию Turkish Airlines. Объявить об ограничениях Брюссель может уже в начале декабря, утверждает источник Bloomberg.

Ранее о возможных санкциях в отношении "Аэрофлота" из-за миграционного кризиса писало издание Politico. Вопрос вероятных ограничений против авиаперевозчиков также обсуждали президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ситуация на белорусско-польской границе резко обострилась в понедельник, 8 ноября. Тогда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.

Минск обвиняет Польшу в негуманном отношении к мигрантам, заявляя, что Варшава обязана по международному праву пропустить их через границу, после чего рассмотреть прошения об убежище. Евросоюз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Брюссель ввёл против режима Лукашенко. Варшава считает, что к организации потока беженцев имеет отношение президент России.