Польша увеличит численность солдат у восточной границы до 10 000

Министр обороны Польши заявил, что конечное число военнослужащих на границе с Беларусью вскоре составит 10 000. Мариуш Блащак заявил об этом в интервью польскому радио. По его словам, 4000 будут непосредственно усиливать пограничную охрану, а 6000 будут находиться в резерве. Об этом информирует Международное французское радио (RFI).

"Мы придвигаем армию ближе к границе с Беларусью, чтобы показать потенциальному агрессору, что не следует даже допускать мысли о нападении на нас", - сказал министр обороны Польши.

Днем ранее другой официальный представитель польских силовых структур говорил о направлении к восточной границе дополнительно 2000 солдат, что означало удвоение численности военных на границе с Беларусью.

Польша проявляет растущее беспокойство в связи с прибытием в пограничные районы сотен "вагнеровцев", которые были приглашены Александром Лукашенко, союзником России.

Наемники прибыли в Беларусь согласно договоренностям между Евгением Пригожиным и Александром Лукашенко о прекращении недавнего мятежа и "похода на Москву".