Польша направляет к границе с Беларусью ещё одну группу военных

Министерство обороны Польши согласовало отправку к границе с Беларусью дополнительного воинского контингента - после соответствующего запроса погранслужбы. Об этом сообщило во вторник местное информагентство PAP.

Днём ранее польское министерство внутренних дел проинформировало, что в просьбе об усилении говорилось о необходимости разместить на границе дополнительно одну тысячу военных.

Как отмечает Reuters, Польша ранее начала возводить заграждения на участке границы с Беларусью, оснащённые средствами электронной защиты.

Власти Польши заявляли, что за последние недели у границы замечены бойцы российской ЧВК "Вагнер". Премьер Матеуш Моравецкий связал ситуацию с попытками дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО.