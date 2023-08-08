Польша направляет к границе с Беларусью ещё одну группу военных

Министерство обороны Польши согласовало отправку к границе с Беларусью дополнительного воинского контингента - после соответствующего запроса погранслужбы. Об этом сообщило во вторник местное информагентство PAP.
Днём ранее польское министерство внутренних дел проинформировало, что в просьбе об усилении говорилось о необходимости разместить на границе дополнительно одну тысячу военных.
Как отмечает Reuters, Польша ранее начала возводить заграждения на участке границы с Беларусью, оснащённые средствами электронной защиты.
Власти Польши заявляли, что за последние недели у границы замечены бойцы российской ЧВК "Вагнер". Премьер Матеуш Моравецкий связал ситуацию с попытками дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО.
- Наёмники ЧВК "Вагнер" начали прибывать в Беларусь после попытки мятежа в России в конце июня. Белорусские власти сообщили, что они будут обучать белорусских военных. Вагнеровцы прибывают в Беларусь без тяжёлой бронетехники. Их основной лагерь расположен в Могилёвской области.
- На днях белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что вагнеровцы, находящиеся в Беларуси, говорили ему о своих планах "сходить на экскурсию" в Польшу. При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что вагнеровцы действительно могут напасть на Польшу, и отметил, что только белорусские власти их от этого удерживают.
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