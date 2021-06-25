На саммите ЕС разгорелся спор о венгерском законе о "пропаганде ЛГБТ"

Лидеры ряда стран Евросоюза вступили в четверг на саммите ЕС в Брюсселе в ожесточённую дискуссию с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, осуждая его за принятый в Венгрии недавно закон, ограничивающий права ЛГБТ.

Закон, в частности, запрещает использование в учебных программах для несовершеннолетних материалов, которые могут рассматриваться как "пропаганда ЛГБТ". Критики документа сравнивают его с действующим в России законом о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма.

Среди тех, кто вступил с Орбаном в споры, были премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом рассказали они сами. Агентство Reuters описывает дискуссию как самую острую на саммитах ЕС за последние несколько лет.

Оба политика – Рютте и Макрон – заявили, что выступили в защиту "европейских ценностей", и сказали Орбану, что, если он эти ценности не признаёт, то Венгрии под его руководством следовало бы покинуть ЕС. Президент Франции сказал, что выступает за то, чтобы Венгрия осталась в составе Евросоюза, но при этом призвал к "культурной и цивилизационной борьбе" против политики властей этой страны.

Лидеры 17 из 27 стран ЕС подписали документ с призывом к Венгрии отменить закон и соблюдать права человека, в том числе представителей ЛГБТ. Не поддержали это письмо главным образом соседи Венгрии по Центральной и Восточной Европе, в частности Польша и Словения.

Руководство ЕС также может обратиться в Европейский судебный двор с ходатайством об оценке венгерского закона. Теоретически этот спор может привести к тому, что Венгрия лишится финансирования из европейских фондов.

Спор вокруг венгерского закона был не единственным на саммите ЕС. Лидеры не сумели прийти к согласию также по вопросу о необходимости проведения саммита с президентом России Владимиром Путиным. Разногласия признал после саммита Макрон. Он удивился тому, что лидеры стран Балтии и ряда других государств, выступивших против переговоров с Россией на высшем уровне, не возражали против того, чтобы с Путиным встречался президент США Джо Байден. По словам Макрона, сам он с Путиным встречался и будет встречаться, но важен единый подход ЕС к отношениям с Россией.

После долгой дискуссии, в которой голоса за и против саммита разделились примерно поровну, лидеры ЕС отказались от идеи провести встречу с Путиным в ближайшее время. В Кремле выразили разочарование в связи с этим.