Польша выдала гуманитарную визу белорусской спортсменке. ВИДЕО

Посольство Польши в Японии выдало белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской гуманитарную визу. По заявлению польского МИДа, спортсменка сможет получить поддержку и продолжить карьеру в Варшаве.

В воскресенье, 1 августа, белорусские власти отстранили Тимановскую от участия в Олимпиаде и попытались отправить в Минск. В аэропорту Токио спортсменка обратилась в полицию и попросила о защите. На родине она опасается преследования.

Ночь Тимановская провела в отеле под охраной, а затем обратилась в диппредставительство Польши. Муж Тимановской вместе с ребенком срочно покинул Минск и уехал в Киев.

Белорусские власти сняли легкоатлетку с соревнований после её резкой критики в соцсетях в адрес спортивных чиновников. Они объясняли свое решение психологическими проблемами спортсменки, но Тимановская заявила, что врачи её не осматривали.

Спортсменка также передала в СМИ запись разговора с сотрудниками белорусской сборной. По словам Тимановской, на записи голоса главного тренера сборной по легкой атлетике и представителя национальной делегации. Они настоятельно рекомендуют бегунье покинуть Токио и "просто замолчать".

Ситуацию расследует Международный олимпийский комитет. Организация не исключает новых санкций в отношении белорусского Национального олимпийского комитета. Ранее под них попало руководство за преследование спортсменов, которые высказывались в поддержку оппозиции.