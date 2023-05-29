Польша закроет границу для грузовиков из России и Беларуси

Польша с 1 июня закроет границу для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, и автопоездов, зарегистрированных на территории Беларуси и России. Соответствующее распоряжение подписал глава МВД Польши Мариуш Каминский.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Ранее власти Польши ввели санкции против 365 граждан Беларуси. Им запрещён въезд в страну и в Шенгенскую зону, а их активы в Польше будут заморожены. Эта мера стала ответом на приговор белорусскому журналисту Анджею Почобуту, поляку по происхождению и активисту Союза поляков в Беларуси. В феврале Гродненский городской суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в разжигании ненависти. Варшава назвала процесс политически мотивированным и охарактеризовала его как доказательство антипольской деятельности властей Беларуси.