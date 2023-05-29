Польша запретила въезд и заморозила активы 365 граждан Беларуси

Власти Польши признали персонами нон грата 365 граждан Беларуси. Им запрещён въезд в страну и в целом в Шенгенскую зону, а их активы в Польше будут заморожены.

Имена вошедших в список нежелательных лиц не называются, но указывается, что 159 из них – депутаты белорусского парламента, 76 – судьи, семь – прокуроры, 32 – сотрудники местных администраций, и 28 – военные.

Кроме того, Польша заморозит активы ещё 20 компаний и 16 физических лиц, связанных с российским и белорусским бизнесом. Из физических лиц 15 – россияне, и один белорус.

Эта мера стала ответом на приговор белорусскому журналисту Анджею Почобуту, поляку по происхождению и активисту Союза поляков в Беларуси. В феврале Гродненский городской суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в разжигании ненависти, Комитет госбезопасности Беларуси внес его в список террористов.

Варшава назвала процесс политически мотивированным и охарактеризовала его как доказательство антипольской деятельности властей Беларуси. Анджей Почобут обжаловал приговор в суде высшей инстанции, но 26 мая суд постановил оставить приговор в силе.