Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью, сообщил представитель польских спецслужб Станислав Жарын.

"Нелегальный въезд в Польшу в настоящее время невозможен. Польская граница сегодня – самая защищенная в Европе", – написал Жарын в твиттере.

Строительство стены на границе обошлось примерно в 1,6 миллиарда злотых (около 330 миллионов евро).

Строительство ограждения началось осенью 2021 года из-за резко выросшего потока мигрантов, которые пытались нелегально попасть в ЕС через Беларусь. Тогда представители Евросоюза обвинили Александра Лукашенко в "контрабанде" мигрантов в ответ на санкции Брюсселя за жестокое подавление протестов после президентских выборов в Беларуси в 2020 году.

О решении построить защитный барьер на границе с Беларусью также объявили литовские власти. Страна завершила строительство стены в августе 2022 года. Длина заградительного сооружения – 502 км, это пятиметровый в высоту бетонный забор с колючей проволокой.