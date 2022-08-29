Литва завершила строительство стены вдоль границы с Беларусью

В Литве закончено строительство стены вдоль границы с Беларусью. Об этом заявило Балтийской службе новостей предприятие EPSO-G, которое занималось строительными работами. Длина заградительного сооружения - 502 км, это пятиметровый в высоту бетонный забор с колючей проволокой.

О решении построить защитный барьер литовские власти объявили в июле 2021 года, после того, как с весны 2021 года с территории Беларуси в приграничные страны Евросоюза пытались проникнуть тысячи мигрантов с Ближнего Востока и Африки.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что 29 августа специальная комиссия подтвердила окончание строительных работ. По словам Шимоните, осталось лишь завершить работу с разрешающими документами. По проекту, строительство заграждений планировали закончить в сентябре 2022 года. Стена практически полностью закрывает сухопутную границу Литвы с Беларусью: общая протяженность границы - 679 км, из них более 100 км проходят по рекам и озерам.