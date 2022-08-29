Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Литва завершила строительство стены вдоль границы с Беларусью

В Литве закончено строительство стены вдоль границы с Беларусью. Об этом заявило Балтийской службе новостей предприятие EPSO-G, которое занималось строительными работами. Длина заградительного сооружения - 502 км, это пятиметровый в высоту бетонный забор с колючей проволокой.

О решении построить защитный барьер литовские власти объявили в июле 2021 года, после того, как с весны 2021 года с территории Беларуси в приграничные страны Евросоюза пытались проникнуть тысячи мигрантов с Ближнего Востока и Африки.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что 29 августа специальная комиссия подтвердила окончание строительных работ. По словам Шимоните, осталось лишь завершить работу с разрешающими документами. По проекту, строительство заграждений планировали закончить в сентябре 2022 года. Стена практически полностью закрывает сухопутную границу Литвы с Беларусью: общая протяженность границы - 679 км, из них более 100 км проходят по рекам и озерам.

  • Миграционный кризис на белорусской границе произошел летом 2021 года, когда тысячи мигрантов из ближневосточных и африканских стран приехали в Беларусь, чтобы попытаться через её границы попасть в страны Евросоюза - Литву, Латвию и Польшу. Только на границе Литвы было задержано около четырех тысяч нелегальных мигрантов (на польской - еще больше). Сдерживая наплыв мигрантов, литовские и польские пограничники применяли силовые меры.
  • Литовские власти обвинили официальный Минск в том, что он намеренно перенаправляет потоки мигрантов с Ближнего Востока в Литовскую Республику. По словам Шимоните, происходившее следует рассматривать как акт мести Литве и Евросоюзу, которые осудили минскую администрацию за внутренние репрессии и ввели против неё санкции. Массовый миграционный кризис был разрешен осенью 2021 года, однако по сей день литовские пограничники фиксируют 60-70 попыток незаконного пересечения границы ежедневно.
  • В июне 2022 года о планах построить аналогичные защитные заборы на своих границах с Россией заявила Финляндия. Финские власти опасаются, что Россия может также использовать нелегальных мигрантов для "гибридного влияния" не неё.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG