Литва завершила строительство стены вдоль границы с Беларусью

В Литве закончено строительство стены вдоль границы с Беларусью. Об этом заявило Балтийской службе новостей предприятие EPSO-G, которое занималось строительными работами. Длина заградительного сооружения - 502 км, это пятиметровый в высоту бетонный забор с колючей проволокой.
О решении построить защитный барьер литовские власти объявили в июле 2021 года, после того, как с весны 2021 года с территории Беларуси в приграничные страны Евросоюза пытались проникнуть тысячи мигрантов с Ближнего Востока и Африки.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что 29 августа специальная комиссия подтвердила окончание строительных работ. По словам Шимоните, осталось лишь завершить работу с разрешающими документами. По проекту, строительство заграждений планировали закончить в сентябре 2022 года. Стена практически полностью закрывает сухопутную границу Литвы с Беларусью: общая протяженность границы - 679 км, из них более 100 км проходят по рекам и озерам.
- Миграционный кризис на белорусской границе произошел летом 2021 года, когда тысячи мигрантов из ближневосточных и африканских стран приехали в Беларусь, чтобы попытаться через её границы попасть в страны Евросоюза - Литву, Латвию и Польшу. Только на границе Литвы было задержано около четырех тысяч нелегальных мигрантов (на польской - еще больше). Сдерживая наплыв мигрантов, литовские и польские пограничники применяли силовые меры.
- Литовские власти обвинили официальный Минск в том, что он намеренно перенаправляет потоки мигрантов с Ближнего Востока в Литовскую Республику. По словам Шимоните, происходившее следует рассматривать как акт мести Литве и Евросоюзу, которые осудили минскую администрацию за внутренние репрессии и ввели против неё санкции. Массовый миграционный кризис был разрешен осенью 2021 года, однако по сей день литовские пограничники фиксируют 60-70 попыток незаконного пересечения границы ежедневно.
- В июне 2022 года о планах построить аналогичные защитные заборы на своих границах с Россией заявила Финляндия. Финские власти опасаются, что Россия может также использовать нелегальных мигрантов для "гибридного влияния" не неё.
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